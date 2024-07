Neymar pai homenageia a neta Helena, mas exclui publicação

A chegada de Helena foi celebrada também por parte da família de Neymar. Isso porque seu pai fez uma publicação nas redes sociais, na última segunda-feira (29), em que homenageou a sua terceira neta. Ele confessou que está ansioso para estar com a criança em breve. Contudo, Neymar pai excluiu a postagem logo depois, o que provocou curiosidade na internet.

“Família crescendo e a felicidade vai se multiplicando. Que Deus continue nos abençoando e protegendo ????????. Heleninha, um beijo grande. Logo, logo estaremos juntos!!”, admitiu Neymar pai.

Posteriormente, o empresário e pai do jogador fez uma nova publicação na qual recorda o período da infância de Neymar e Rafaella. Ele escolheu a música “Goodness of God (“Bondade de Deus” na tradução para o português) como trilha sonora do vídeo. O patriarca apagou a postagem, mas a republicou na sequência, sem incluir a foto de Helena ou citá-la na legenda.

A menina nasceu no dia 3 de julho e é fruto do caso entre Neymar e Amanda Kimberlly. O parto da garota foi acompanhado por alguns familiares do jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita. A mãe do craque, Nadine, e sua irmã, Rafaella estavam presentes.

Aliás, o atacante da Seleção Brasileira é pai de mais duas crianças: Davi Lucca, de 12 anos, oriundo de seu antigo namoro com Carolina Dantas e Mavie, de 8 meses, do seu atual relacionamento com Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi recorda como descobriu gravidez com Neymar

No mesmo dia da postagem do pai de Neymar, a atual namorada do jogador, Bruna Biancardi, relembrou como descobriu que estava grávida de Mavie. Assim, ela postou um vídeo em que comprovava o teste positivo para gestação. Bianca Coimbra, esposa de Cris Guedes, um dos melhores amigos de Neymar, estava ao lado dela na ocasião e foi responsável pelo registro.

“Ele já imaginava. Não consegui fingir muito bem porque, como já estávamos tentando, ele já estava com isso na cabeça. Tenho um vídeo lindo que passou no nosso chá de revelação, vou tentar colocar aqui”, detalhou Bruna.

Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Neymar conseguiu ter sucesso em retomar o relacionamento com ela. Tal situação ocorreu há pouco tempo. Tanto que já houve registro dos dois juntos em clima de apaixonados. Inclusive, com o jogador dedicando música de amor ao cantar pagode. Além disso, ambos foram vistos juntos em uma balada.

O namoro deles chegou ao fim no ano passado, em um período recente ao nascimento de Mavie. Isso porque houve notícias de que o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, se envolveu com outra mulher durante o relacionamento com Bruna. Por sinal, até a engravidou. Além de outros casos de traição do atleta.

A pivô da separação deles foi a influencer Fernanda Campos. Os dois se encontraram no Dia dos Namorados, no ano passado. Assim, ela comprovou o caso através de vídeos e conversas com o jogador, e posteriormente, o episódio ganhou repercussão.

