Vasco efetua compra de Clayton Silva para emprestá-lo ao Rio Ave

O atacante Clayton está de saída do Vasco. E, para isto se concretizar, o Cruz-Maltino efetuou a compra antecipada do jogador junto ao Casa Pia (POR) para, então, emprestá-lo a outro time português; o Rio Ave.

A informação inicial, dada pela ESPN, foi confirmada pelo Jogada10, nesta terça-feira (30). Assim, o Vasco propôs antecipar a compra definitiva de Clayton, o que foi aceito pelo Casa Pia.

A cláusula de obrigação de compra que o Gigante da Colina tinha com o Casa Pia era, inicialmente, para janeiro de 2025. Mas, para poder cedê-lo por empréstimo, o clube precisava efetuar a compra dos direitos econômicos do jogador. O time português mantém 30% de futura venda.

Clayton foi uma contratação efetuada quando o diretor executivo do Vasco ainda era Alexandre Mattos. Ele chegou após marcar 16 gols em 64 jogos pelo Casa Pia, com a intenção de ser sombra de Vegetti no ataque. Sua estreia foi logo como titular ao lado do próprio argentino em empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca, em março.

O jogador, porém, não encontrou espaço, sem conseguir voltar à titularidade até junho, quando começou jogando contra o Juventude sob o comando do então técnico Álvaro Pacheco. Este, aliás, foi seu último jogo pelo Vasco.

