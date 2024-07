Enzo Fernández se desculpa com companheiros em sua reapresentação no Chelsea

Enzo Fernández em atuação pelo Chelsea no embate com o Newcastle - (crédito: Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

Bandeira branca! O meio-campista Enzo Fernández pediu desculpas aos seus companheiros de Chelsea, em sua reapresentação na última segunda-feira (29), após participar de atos racistas. O episódio polêmico ocorreu durante a comemoração da seleção da Argentina após a conquista da Copa América. De acordo com o jornal inglês “The Telegraph”, o jogador até propôs aos Blues fazer doações a uma instituição de caridade antidiscriminatória.

Assim, a atitude de Enzo surpreendeu positivamente os líderes do elenco do Chelsea. Até porque o volante só havia se desculpado por meio de suas redes sociais. Com isso, eles também adotaram o mesmo gesto solidário do argentino.

Vale relembrar que a participação e registro do meio-campista provocou uma repercussão negativa internamente no elenco. Prova disso é que diversos companheiros deixaram de o seguir nas redes sociais. Principalmente os franceses que foram alvos das provocações preconceituosas dos argentinos. No caso, os zagueiros Fofana, Disasi e Badiashile, além do lateral Malo Custo. Bem como o meio-campista Ugochukwu e o atacante Nkunku.

Chelsea realiza pré-temporada nos Estados Unidos

Importante destacar que o Chelsea escolheu os Estados Unidos como local para realização da sua pré-temporada. Aliás, o seu próximo amistoso será diante do América do México, nesta quarta-feira (31), às 20h30, no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.

Relembre o caso de preconceito de jogadores da Argentina contra franceses

O episódio ocorreu após a conquista da Copa América, em que o time albiceleste venceu a Colômbia por 1 a 0, na prorrogação. A decisão do torneio ocorreu no estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, no dia 14 de julho. A gravação foi feita durante uma live do meio-campista Enzo Fernández em sua conta do Instagram. Ao perceber o teor da música, ele encerra a transmissão.

“Olha, corre a bola, eles jogam pela França mas são todos de Angola, seu pai é cambojano, mas seu passaporte é francês. Que bom que eles vão correr, são comedores de ‘trav*****s’ como o maldito Mbappé”, cantam no vídeo.

Tal música começou a ser entoada pela torcida da Argentina, ainda em 2022, logo após a decisão da Copa do Mundo, que foi disputada entre a França e a seleção albiceleste. Vale relembrar que no tempo normal houve um empate em 3 a 3 e os Hermanos venceram na disputa de pênaltis.

