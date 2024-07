Argentina vence Ucrânia e avança às quartas de final das Olimpíadas de Paris

A vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia, segunda da Argentina nesta fase dos Jogos Olímpicos de Paris, confirmou a classificação da Albiceleste para as quartas de final do torneio. A seleção sul-americana, no entanto, avançou em segundo lugar do Grupo B, visto que o Marrocos superou o Iraque por 3 a 0. Com a derrota, os ucranianos se despediram desta edição das Olimpíadas.

Segunda colocada no Grupo B, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota), a Argentina encara a França na próxima fase das Olimpíadas de Paris 2024. As seleções vão a campo na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Stade de Bordeaux.

Primeiro tempo

O calor condicionou bastante o ritmo do primeiro tempo entre Ucrânia e Argentina, em Lyon. Brigando por classificação no Grupo B das Olimpíadas de Paris, as seleções fizeram um primeiro tempo morno, mas com domínio sul-americano na posse de bola – que chegou a ser de 82% contra 18% dos ucranianos aos 21 minutos.

O cenário só mudou nos minutos finais, quando as equipes cresceram significativamente de rendimento ofensivamente. A Argentina, por exemplo, deu seu primeiro susto nos ucranianos somente aos 41 minutos. Julián Álvarez recebeu de Almada na grande área e arriscou de canhota, mas a bola desviou e saiu em escanteio. Aos 43, Gondou também teve chance de abrir o placar após um erro de saída de bola da Ucrânia, porém a finalização parou no goleiro Fesyun.

A resposta da Ucrânia veio no último lance da partida, com Rubchynskyi. O meia arriscou uma bomba de fora da área, mas o goleiro Rulli estava na jogada e espalmou para fora.

Segundo tempo

As equipes ainda estavam se aliando em campo quando Almada colocou a Argentina em vantagem. Em um minuto, o meia conseguiu avançar pelo meio de campo até a entrada da área para chutar colocado e marcar um golaço em Lyon.

Com o gol da seleção sul-americana, a Ucrânia passou a jogar mais pressionada pelo resultado, visto que a derrota implicaria na eliminação das Olimpíadas. Aos 28′, o atacante Krasnopir aproveitou a sobra na área da Argentina e tentou limpar a marcação para buscar o empate. O chute, porém, acabou bloqueado. Já a Albiceleste soube aproveitar a vantagem para manter a calma e controlar o ritmo da partida.

O gol que confirmou a classificação da Argentina saiu no apagar das luzes. Fesyn espalmou o chute de fora da área de Zenón, e Echeverri só precisou mandar no crontrapé do goleiro para ampliar a vantagem sul-americana.

UCRÂNIA 0X2 ARGENTINA

Olimpíada 2024 – terceira rodada – Grupo B

Data: 30/7/2024

Local: Estádio Groupama, Lyon (FRA)

UCRÂNIA: Fesyun; Krupskyi, Taloverov, Batagov e Martynyuk (Sych, 22’/2ºT); Rubchynskyi, Mykhaylenko (Ocheretko, 13’/2ºT), Khlan (Veleten, 32’/2ºT) e Braharu (Fedor, 13’/2ºT); Kryskiv e Sikan (Krasnopir, 13’/2ºT). Técnico: Ruslan Rotan.

ARGENTINA: Rulli; Luján, Di Cesare, Otamendi e Soler (Zenón, 21’/2ºT); Fernández (Amione, 22’/2ºT), Medina, Simeone e Thiago Almada (Lucas Beltrán, 34’/2ºT); Julián Álvarez (Echeverri, 34’/2ºT) e Gondou (Hezze, 12’/2ºT). Técnico: Javier Mascherano.

Gols: Thiago Almada, 01’/2ºT (0-1) – Echeverri (45’/2ºT)

Cartões amarelos: Rubchynskyi e Veleten (UKR)

