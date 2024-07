São Paulo nunca perdeu para o Goiás na Copa do Brasil

O São Paulo encara o Goiás nesta terça-feira (30), às 20h, no MorumBIS, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Atual campeão da competição, o Tricolor tenta seguir firme rumo ao bicampeonato e, para isso, defende o retrospecto de nunca ter perdido para o Esmeraldino na competição.

Afinal, São Paulo e Goiás já se enfrentaram três vezes em duelos eliminatórios de Copa do Brasil. Com o sistema de jogos ida e volta, foram seis duelos com três vitórias do Tricolor e outros três empates. Contudo, se engana quem pensa que o clube paulista nunca foi eliminado pelos goianos.

A primeira vez que eles se encontraram na competição aconteceu em 2003. Na ocasião, as equipes empataram duas vezes, sendo um 0 a 0 no Serra Dourada e depois outra igualdade, desta vez por 1 a 1, no MorumBIS. Na época, como o gol gora de casa tinha peso maior, o Esmeraldino saiu classificado.

As equipes voltariam a se encontrar na Copa do Brasil em 2011. Nas oitavas de final, duas vitórias do São Paulo por 1 a 0 e a classificação para a fase seguinte. Já em 2012, novo encontro, desta vez pelas quartas de final. O Tricolor Paulista venceu por 2 a 0 no MorumBIS e empatou em 2 a 2 no Serra Dourada e conseguiu a classificação. Aliás, vale destacar que neste confronto, Lucas Moura estava em campo, algo que deve se repetir.

Assim, as duas equipes começam a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira. O duelo de volta acontece na semana seguinte, na outra quinta-feira (08), em Goiânia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.