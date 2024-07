Campeão do mundo em 1981, Leandro assume cargo no Flamengo

Leandro, um dos maiores ídolos do Flamengo, está de volta ao clube carioca. O ex-jogador, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1981, aceitou o convite do presidente Rodolfo Landim e será o embaixador dos Consulados e Embaixadas.

“Eu só tenho agradecimentos ao Landim e a toda sua diretoria. Já me presentearam com dois Mundiais que pude acompanhar, inúmeros outros jogos e agora com essa grande responsabilidade. Esse título de embaixador é muito chique. É de muita responsabilidade, mas é ao mesmo tempo prazeroso demais, uma honra representar o Flamengo onde estiver, como sempre apoiei, passando meu apoio e minha torcida. Obrigado por tudo, nosso presidente mais vencedor”, agradeceu Leandro.

“Você foi sempre muito especial para todos nós que estávamos na arquibancada, é meu ídolo e vamos estar ainda mais juntos nessa empreitada agora. Obrigado por topar entrar pro nosso time” disse Rodolfo Landim.

Natural de Cabo Frio, na Região dos Lagos (RJ), Leandro chegou ao Flamengo em 1976. O lateral vestiu apenas duas cores em sua carreira como jogador, além da Amarelinha: vermelho e preto. Assim, Leandro, que jogou como zagueiro na reta final de sua carreira, disputou 414 jogos, com 14 gols marcados. Além da Libertadores e do Mundial de Clubes, ele conquistou quatro brasileiros (1980, 1982, 1983 e 1987) e quatro estaduais (1978, 1979, 1981 e 1986).

