Grêmio recebe oferta milionária da Arábia Saudita por Cristaldo

O Grêmio recebeu uma investida do mundo árabe pelo meio-campista Cristaldo. Trata-se de uma oferta de seis milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões) do Al-Tawoon, da Arábia Saudita. A informação é do jornalista especializado em mercado de transferências ‘César Luis Merlo’. Apesar disso, o Tricolor Gaúcho entende que a proposta é inferior ao que deseja.

Afinal, Cristaldo é um dos destaques da equipe em 2024. Com isso, aceita começar a negociar o meio-campista argentino somente por oito milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões na cotação atual). Internamente, o clube não vê urgência para vender Cristaldo, especialmente pelo bom momento que ele vive. Isso porque na atual temporada, em 36 jogos, ele já contribuiu com dez gols e quatro assistências.

Importante destacar que o meio-campista é a contratação mais cara da história do Tricolor Gaúcho. Ele está na equipe desde o início de 2023, quando o clube gaúcho fechou sua contratação junto ao Huracán, da Argentina, por 4,5 milhões de dólares (24 milhões na cotação da época). Até o momento em sua passagem, são 90 partidas pelo Grêmio, 21 gols e 16 assistências.

Adiamento da estreia de Braithwaite pelo Grêmio

O técnico Renato Gaúcho ainda não poderá contar com o atacante Braithwaite para os confrontos com o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque não houve a resolução no prazo de detalhes burocráticos como o seu visto de trabalho. Para ter condições de fazer sua estreia já na competição nacional mata-mata, o clube deveria registrá-lo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta terça-feira (30).

O Tricolor Gaúcho divulgou somente que chegou a um acordo com o jogador. Deste modo, o próximo passo será fazer um anúncio quando o dinamarquês estiver apto a entrar em campo. A expectativa é a de que Braithwaite assine contrato com o clube até o fim de 2026. Inclusive com a opção de extensão por mais um ano. Enquanto ele não se encontra em condições ideais, realiza atividades no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

A delegação gremista já está em São Paulo para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians. O embate ocorre, nesta quarta-feira (31), às 21h30, na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.