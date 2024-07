Santos x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Corinthians duelam nesta quarta-feira (31), às 15h, no Centro de Treinamento Rei Pelé, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro Sub 20. O Peixe está na nona colocação, com 21 pontos e precisa vencer para entrar no grupo dos oito primeiros que se classificam para a próxima fase. Já o Timão está na 15° posição e com 15 pontos, buscando se afastar dos últimos colocados. Mas para uma classificação precisaria de um milagre.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da Santos TV, no Youtube.

Como chega o Santos

O Peixe ainda briga por uma vaga no mata-mata do Brasileirão Sub-20. A equipe tinha chance de entrar no G-8, mas perdeu para o Atlético Goianiense por 3 a 0, fora de casa e caiu para a nona posição. Agora, uma vitória no clássico mantém a equipe viva para ir a próxima fase. O destaque da equipe fica por conta do centroavante Enzo Monteiro, artilheiro do time na temporada e que já treinou com os profissionais neste ano.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão conseguiu reverter o começo ruim de Brasileirão e subiu na tabela, deixando as últimas posições para trás. Contudo, a reação não foi o suficiente para brigar por uma vaga no mata-mata. Além disso, a derrota para o Fluminense na última rodada não ajudou. Aliás, para sonhar com um lugar no G-8, o Corinthians precisa vencer todas as partidas que resta da competição e torcer por muitos tropeços de equipes que estão na sua frente. Por fim, o destaque da equipe fica pelo atacante Kayke, destaque do time campeão da Copinha em 2024 e que já atuou nos profissionais.

SANTOS X CORINTHIANS

Brasileirão-Sub-20 2024 – 16ª rodada

Data e horário: 25/7/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento Rei Pelé, Santos (SP)

SANTOS: Gustavo Jundi; Gabriel Simples, João Ananias, Samuel e Vinícius Lira; Hyan, Profeta e Gabriel Bontempo; João Victor, Mateus Xavier e Enzo Monteiro. Técnico: Orlando Ribeiro.

CORINTHIANS: Cadu; Léo Mana, William, Renato e Caipira; Bahia, André e Pedrinho; Luiz Fernando, Kayke e Gui Negão. Técnico: Raphael Laruccia.

Árbitro: Fabiano Monteiro do Santos (SP)

Assistentes: Diego Morelli do Santos (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP)

