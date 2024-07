Rafael Sobis faz revelação incrível sobre novo dono da SAF do Cruzeiro

Ex-jogador do Cruzeiro, Rafael Sobis revelou, durante entrevista ao canal “4D Esportes” uma ligação do empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF da Raposa.

O ex-atleta disse que se surpreendeu com a ligação de Pedrinho e o motivo foi muito nobre.

“Eu torço muito pelo Cruzeiro. Eu passei os piores momentos que vocês podem imaginar no Cruzeiro. Inclusive, o Pedrinho ajudava muito. Conversei com o Pedrinho ontem, dei os parabéns”, disse o atleta, que revelou doação do empresário às vítimas das chuvas no sul do país.

“O Pedrinho, inclusive, no grupo ‘Sou de Fazer’, de ajudar o Rio Grande do Sul, mandou uma quantia grande para ajudar. Um beijão, um querido. Ele é um apaixonado pelo Cruzeiro”, revelou Sobis.

Sobis encerrou a carreira com duas passagens pelo Cruzeiro. No total, ele marcou 37 gols em 177 partidas. Ele foi bicampeão da Copa do Brasil e Campeão Mineiro com a camisa da Raposa.

