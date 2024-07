Corinthians tem acordo com Cuéllar e aguarda resposta de clube árabe

O Corinthians acertou as bases salariais e de luvas com o volante Gustavo Cuéllar, de 31 anos, com passagem pelo Flamengo no futebol brasileiro. Dessa maneira, o Timão busca o acerto com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, para assinar contrato de três anos com o colombiano, com opção de mais um a partir de metas pré-estabelecidas.

Afinal, o Corinthians encaminhou uma oferta de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 22 milhões), parcelados em três vezes, ao clube da Arábia. Contudo, o Timão não descarta pagar à vista para ter o jogador e espera uma resposta em breve.

Cuéllar mudou de equipe no futebol da Arábia no meio de 2023, trocando o Al-Hilal pelo Al-Shabab. Na ocasião, o novo clube do volante pagou US$ 5 milhões (R$ 24 milhões) pela contratação.

O jogador chega com aval de Ramón e Emiliano Díaz, que tentaram a sua contratação quando comandavam o Vasco. Eles falam diariamente com o atleta, que não tem mais agente e negocia os próprios contrato. Assim, gostou do que foi oferecido e liberou o clube brasileiro a negociar com os árabes.

O colombiano foi revelado pelo Deportivo Cali e passou pelo Junior Barranquilla antes de chegar ao Flamengo, em 2026. No Rubro-Negro, ficou até 2019, com 167 partidas e dois gols. Em seguida, foi negociado com o Al-Hilal, clube no qual ficou até o ano passado, quando transferiu-se para o Al-Shabab.

