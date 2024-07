Arrascaeta reage à data de inauguração do estádio do Flamengo

Arrascaeta reage a data de inauguração do estádio do Flamengo - (crédito: Jogada10)

“A gente colocou a data de 15 de novembro de 2029, que é o aniversário do clube, mas quem sabe a gente não consegue em 15 de novembro de 2028?”, disse Landim sobre a data para inaugurar o local.

Vale ressaltar que caso seja essa data mesmo, Arrascaeta já vai ter 35 anos. Além disso, o atual contrato do jogador com o clube é até o fim de 2026. Por isso, a reação do meia com a data, uma vez que há chances do jogador não estar mais atuando pelo Flamengo.

