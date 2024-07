Invictas, Ana Patrícia e Duda vencem e avançam no vôlei de praia

Ana Patrícia foi soberana na vitória do Brasil por 2 x 0 contra a Espanha no vôlei de praia feminino - (crédito: AFP)

A torre Eiffel teve vista privilegiada para ver o show brasileiro na Arena do Campo de Marte, em frente ao monumento mais famoso da França. Ana Patrícia e Duda não tiveram dificuldade para vencer as espanholas Liliana Fernández e Paula Gutiérrez por 2 x 0 (parciais 21x12 e 21x13) e garantiram com antecedência um lugar nas oitavas de final do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Com duas vitórias, a dupla brasileira mantém a invencibilidade no grupo A e seguem como esperança de medalha para o Brasil.

Bastaram 35 minutos para a dupla do Brasil mostrar o motivo do status de atual número 1 do ranking mundial. Foram 27 pontos de ataque contra apenas 14 do time da Espanha. A principal diferença, no entanto, veio nos erros. As europeias tiveram 10 na partida, enquanto Ana Patrícia e Duda apenas dois.

O domínio verde-amarelo veio logo cedo. Absolutas desde o primeiro set, as brasileiras aproveitaram os vacilos de Liliana, tanto na rede quanto no saque, e sequer foram ameaçadas na liderança até fechar a parcial por 21 x 12. As europeias voltaram mais certeiras no segundo, mas ainda sem ser o suficiente. Com show de Duda na recepção e de Ana Patrícia na hora de colocar a bola no chão, as tupiniquins fizeram 21x13 e ficaram com a vitória.

Classificadas, as candidatas ao ouro voltam à quadra na quinta-feira (1/8), às 15h, contra as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti. A dupla da Itália também venceu os outros dois confrontos disputados, então a partida vale o primeiro lugar na chave A da categoria.

Outras brasileiras na disputa do feminino, Bárbara Seixas e Carol Solberg também estão classificadas para as oitavas de final após vitória por 2 x 0 sobre as lituanas Paulikiene e Raupelyte, na manhã desta terça-feira. No masculino, André e George perderam para os cubanos Alayo e Díaz, mas ainda têm chance de classificação pelo triunfo na estreia. Evandro e Arthur venceram uma vez e jogam a segunda partida nesta quarta-feira (31/7).



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Fluminense revela lesão de Marquinhos; saiba

Fluminense revela lesão de Marquinhos; saiba Esportes Athletico-PR x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico-PR x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Com retornos, Vasco divulga relacionados para viagem à Goiânia