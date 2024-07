São Paulo e James Rodríguez chegam a acordo para rescisão de contrato

James Rodríguez está perto de rescindir com o São Paulo - (crédito: Foto: Diego Lima/AFP via Getty Images)

A saída de James Rodríguez do São Paulo é questão de tempo. Pouco tempo. Afinal, faltam apenas as assinaturas das partes para a rescisão de contrato, enfim, sair do papel. O clube negociou durante uma semana o distrato e chegou a um acordo com o jogador, que deve encerrar de vez sua passagem pelo Morumbis até o fim da semana.

Como adiantado nesta terça-feira (30) pelo Jogada10, o Tricolor pressionou o meia colombiano para que acontecesse um ”fim de relacionamento” amigável. Afinal, o melhor jogador da Copa América não recebeu propostas para deixar o clube, mesmo tendo feito grande competição continental.

Conforme apurou o Jogada10, James Rodríguez pediu para não se reapresentar na última segunda-feira (29), como estava acordado, e o São Paulo atendeu o pedido.

Recentemente, o São Paulo fez um acerto para pagar uma dívida de cerca de R$ 10 milhões para quitar as luvas pendentes com o colombiano. Havia tentativa de fazer com que James abrisse mão de uma parte do valor ou que facilitasse a forma de pagamento, ao menos, para que a rescisão fosse assinada. Contudo, ele vinha fazendo jogo duro nas negociações.

Os termos do acordo, divulgado inicialmente pela “Estádio 97”, não foram revelados. James disputou apenas 22 jogos pelo Tricolor, com dois gols marcados.

São Paulo não recebe ofertas por James

James recebeu contato de clubes considerados de segundo escalão na Europa, mas nenhum fez uma oferta oficial ao São Paulo. A ideia é esperar a rescisão para fechar com o meio-campista.

