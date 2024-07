Jogos Olímpicos: Rebeca Andrade viraliza por problema de visão

A ginasta brasileira Rebeca Andrade brilhou mais uma vez e conquistou sua primeira medalha nos Jogos de Paris, sua terceira na história olímpica. Nesta terça-feira (30), a atleta levou o bronze na final por equipes. Porém, sua dificuldade para enxergar suas notas voltou a ser assunto nas redes sociais.

O problema foi identificado na Olimpíada de Tóquio, em 2021. A ginasta não conseguia ler os destaques no telão do ginásio e acabou diagnosticada com miopia e astigmatismo nos dois olhos (com grau acima de 2). Apesar disso, Rebeca já revelou que dispensa o uso das lentes de contato, mesmo com dificuldade para enxergar os aparelhos.

“Não gosto de usar as lentes, porque fico com medo de cair magnésio nos olhos e me atrapalhar. Não enxergo (a trave, aparelho que tem só 10 centímetros de largura). Vou no feeling”, disse ao programa ‘Ça Va Paris’, do SporTV.

A brasileira também revelou um outro temor que a faz optar pela ausência do acessório de visão.

“Quando eu enxergo bem (os aparelhos), fico com medo. Já tentei e fico com medo. Quando cai magnésio no olho, não dá, é muito ruim. Se eu estiver de lente, já era. Prefiro não arriscar”, disse Rebeca, sobre o material usado para melhorar a aderência nos aparelhos.

A situação vivida pela estrela brasileira acabou gerando mobilização nas redes sociais. Muitos internautas compartilharam enfrentar do problema assim como Rebeca e brincaram com a situação.

Veja reações:

rebeca andrade representatividade miope pic.twitter.com/aRTFiIK5Y9 — rafaal (@rafaelkjls) July 28, 2024

acho graça que a rebeca é uma LOBA uma aguia performando e assim que sai ela lembra que tem miopia e bota o oclinhos pic.twitter.com/0X5ZkgEPrV — sexy skyscraper (@debnamcardin) July 30, 2024

a rebeca nem tenta olhar pro placar tamanha a miopia ???? https://t.co/Dp9OPOFs04 — maria ???? (@marialeiteainda) July 30, 2024

Te amo Rebeca 4 de miopía te amo https://t.co/JVuNKij8js — gab the bucetudiest (@normah_gab) July 29, 2024

Estratégia de Rebeca Andrade

De acordo com o portal Olympics, Rebeca Andrade utiliza o instinto para compensar os problemas de visão. No salto, modalidade em que a ginasta é a atual campeã, ela conta as passagens antes de chegar no trampolim. Enquanto na trave, a brasileira costuma medir os passos aplicados.

Medalhas de Rebeca Andrade

Com o bronze conquistado na final por equipes, Rebeca Andrade chegou a sua terceira medalha. Em Tóquio, a brasileira faturou um ouro e uma prata. Ela ainda disputa medalha no individual geral, no salto, na trave e no solo. Caso sua mais três vezes ao pódio, a estrela da ginástica se tornará a maior medalhista olímpica do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.