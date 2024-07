Jogos Olímpicos: Simone Biles tem fortuna fora da ginástica; saiba valor

Simone Biles comemora mais um ouro com a equipe de ginástica dos EUA - (crédito: Foto: Lionel Bonaventure/AFP via Getty Images)

Simone Biles foi a líder nos Estados Unidos em mais um ouro na ginástica nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta terça-feira (30), as americanas conquistaram o lugar mais alto no pódio na disputa por equipes. A medalha é 8ª olímpica da atleta, a 5ª de ouro. O sucesso nas competições ajudou a estrela do esporte a somar uma fortuna fora dos ginásios.

A principal receita de Biles é oriunda dos contratos publicitários e de patrocínios. Embora receba com premiações e participações nos torneios, a ginasta tem sua imagem valorizada no mercado e é disputada por grandes marcas.

Qual é a fortuna de Simone Biles?

De acordo com a revista Forbes, Simone recebeu cerca de 100 mil dólares (R$ 564 mil) durante o ano de 2023 por meio das competições. Com o fim de comparação, Biles arrecadou nos Jogos do Rio 110 mil dólares – R$ 621.511,00, na atual cotação do real. Na época, a americana conquistou 4 medalhas de ouro, além de um bronze. Os EUA pagavam, naquela edição, 25 mil dólares por medalha de ouro, 15 mil pela de prata e 10 mil pelo bronze.

De onde vem a fortuna de Simone Biles? A estrela da ginástica mundial tem um patrimônio em torno de 16 milhões de dólares (R$ 90,2 milhões). Ela faturou cerca de 7 milhões de dólares (R$ 39,5 milhões) por meio da mídia. Entre as principais marcas com quem tem contrato estão a Nike (desde 2015) e a Visa (embaixadora global). Além disso, destaque para à Kellogg's, que chegou a colocar uma foto de Biles na caixa de um de seus produtos de maior sucesso.