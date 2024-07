Champions: Fenerbahçe bate Lugano e vai à Terceira pré-eliminatória

Sebastian Szymanski comemora o gol marcado com a camisa do Fenerbahçe - (crédito: Foto: Divulgação)

O Fenerbahçe, comandado pelo técnico José Mourinho, teve que suar bastante para garantir a classificação para Terceira pré-eliminatória da Champions. Os turcos viram o Lugano, da Suíça, abrir o placar com Hadj Mahmoud, mas conseguiram virar o jogo no segundo tempo com gols de Edin Dzeko e Sebastian Szymanski para assegurar a vitória por 2 a 1 nesta terça-feira (30). Dessa maneira, a equipe segue viva na principal competição de clubes do planeta e avança com placar agregado de 6 a 4.

O Fenerbahçe agora começa a se preparar para enfrentar o Lille, da França, na Terceira pré-eliminatória da Champions, a última dos playoffs antes da fase de grupos da competição.

Além disso, clubes como RB Salzburg (Áustria), Lille (França), Rangers (Escócia), Slavia Praha (República Tcheca), Union Saint-Gilloise (Bélgica) e Twente (Holanda) já estão classificados para a Terceira pré-eliminatória.

Veja os jogos da Segunda pré-eliminatória da Champions:

Terça-feira (23/7):

Qarabag* 5×0 Lincoln Red

Fenerbahçe* 2×1 FC Lugano

Petroclub 1×1 APOEL*

Sparta Praga* 4×2 Shamrock Rovers

The New Saints 1×2 Ferencváros*

Slovan Bratislava* 5×0 Celje

KÍ 3×2 Malmo*

Quarta-feira (24/7):

Rigas FS x Bodo/Glimt – 14h

Midtjylland x UE Santa Coloma– 14h15

Partizan x Dínamo de Kiev – 15h

Macabbi Tel-Aviv x FCSB – 15h

Jagiellonia Bialystok x Panevézys – 15h30

Dínamo Minsk x Ludogorets – 15h45

Borac x PAOK – 16h

*Classificados para a Terceira pré-eliminatória

