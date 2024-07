Jogos Olímpicos: tamanho de astro da NBA impressiona contra rival; veja fotos

O duelo no basquete entre França e Japão pela fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris registrou imagens marcantes. Isso porque o confronto marcou o encontro de Victor Wembanyama e Yuki Togashi, o mais alto e o mais baixo da competição, respectivamente. As fotos acabaram viralizando nas redes sociais.

O ala-pivô francês tem 2,24m e é um dos principais nomes da NBA, onde defende o San Antonio Spurs. Na partida, acabou recebendo em alguns momentos a marcação do pivô japonês, que tem 1,67m. Ou seja, 55cm de diferença na altura entre os jogadores. O impacto visual era tanto que fazia o jogador asiático parecer uma criança na frente da ‘torre’ Wemby.

A diferença não ficava só entre os dois, já que o Japão tem uma das médias de altura mais baixas do torneio. Apesar disso, os japoneses fizeram jogo duro e foram até a prorrogação. Mas acabaram derrotados pela França por 94 a 90. As duas seleções fazem parte do grupo do Brasil, que encara os asiáticos na última rodada.

O gigante Wembanyama acabou o jogo com 18 pontos e 11 rebotes, enquanto Togashi anotou apenas três. O cestinha do jogo foi Kawamura (segundo mais baixo, com 1,72m), que marcou 29 pontos.