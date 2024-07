Milan x Real Madrid: escalações e onde assistir

Duelo de gigantes na pré-temporada do futebol europeu. Milan e Real Madrid se enfrentam, nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para 2024/25. A grande expectativa, no entanto, fica pela possível estreia de Endrick com a camisa do clube merengue.

Como chega o Milan

Os italianos vivem um período de reconstrução e estão no início de trabalho do técnico português Paulo Fonseca. Além disso, o Milan vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Manchester City, de virada, e chega embalado para buscar mais um resultado positivo nesta pré-temporada.

Até agora, Álvaro Morata, campeão com a Espanha na Euro 2024, é considerado a principal contratação. Ele está de férias após o torneio, assim como outros jogadores que também participaram. Mesmo assim, a equipe conta com nomes importantes como Rafael Leão, Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue segue a preparação sob o comando do técnico Carlo Ancelotti e a grande expectativa fica por conta da possível estreia de Endrick com a camisa do Real Madrid.

Ao mesmo tempo, alguns dos principais jogadores do Real Madrid seguem de férias e desfalcam a equipe nesta pré-temporada. Contudo, os brasileiros Vini Jr e Rodrygo já se reapresentaram e podem participar do amistoso nesta quarta-feira.

Milan x Real Madrid

Amistoso de pré-temporada do futebol europeu

Data e horário: quarta-feira, 31/07/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Soldier Field, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos.

Milan: Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pobega, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Colombo. Técnico: Paulo Fonseca.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Vallejo, Rüdiger, Eric Garcia; Dani Ceballos, Paz, Arda Güler; Brahim Diaz, Endrick, Latasa. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: TNT e Max

