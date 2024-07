Ex-técnico do Volta Redonda é suspeito de ameaçar matar familiares

Ex-treinador do Volta Redonda, Neto Colucci foi preso em Vassouras, no Sul do Rio de Janeiro, suspeito de ameaçar matar três familiares, incluindo uma menina de 3 anos. O crime aconteceu na última segunda-feira (29), na casa das vítimas. As informações são do ge.

De acordo com a Polícia Militar, Colucci, de 49 anos, “estava totalmente transtornado” no momento da abordagem dos agentes. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil disse que Neto “foi autuado em flagrante pelos crimes de perseguição e ameaça, violação de domicílio e dano qualificado pela violência”.

Ele foi detido e levado para a delegacia de Vassouras, onde recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. Logo após, Neto foi encaminhado ao Hospital Universitário da cidade do centro-sul fluminense.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Vassouras.

Carreira de Neto Colucci

Neto Colluci iniciou como atleta de futsal e chegou a atuar no Fluminense, em 2002. Por lá também iniciou a carreira de técnico, comandando a equipe sub-17 de futsal do Tricolor. Logo após, começou a ganhar destaque por outras equipes na Copa Rio Sul de Futsal, um torneio regional.

Posteriormente, iniciou sua trajetória no Volta Redonda. Colucci teve destaque com a base do clube, onde registrou a melhor campanha da equipe em uma Copa São Paulo de Futebol Jr. Assim, o trabalho com os garotos o levou ao profissional do Voltaço. Em um ano e três meses de trabalho, levou a equipe até a semifinal do Campeonato Carioca.

Colluci soma ainda passagem pelo Pérolas Negras e pelo sub-17 do Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.