Cruzeiro tem série de pendurados para jogo contra o Fortaleza

O técnico Fernando Seabra comemora o momento do time. O Cruzeiro atualmente briga no topo da tabela, está na quinta colocação, com 35 pontos. No entanto, tem um motivo de preocupação. No total, a Raposa tem oito jogadores pendurados na partida contra o Fortaleza, nesta segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O grande problema é que quatro dos oito atletas são titulares absolutos. E depois de enfrentar o Leão do Pici, o jogo seguinte do Cruzeiro será justamente o clássico contra o Atlético, duelo que será no sábado (10), no Mineirão, também pelo Campeonato Brasileiro.

O motivo de preocupação do Cruzeiro, no entanto, é que entre os atletas pendurados está Matheus Pereira. O camisa 10 é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro e a Raposa não deseja, de forma alguma, perder o atleta para o clássico contra o Atlético.

Os outros pendurados são: o lateral-direito William, o zagueiro João Marcelo, os volantes Lucas Romero e Ramiro, o lateral-esquerdo Kaiki, o meia Vitinho e o atacante Rafa Silva.

O Cruzeiro vem de importante vitória sobre o Botafogo, por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

