Atlético-GO x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa do Brasil está de volta! Após dois meses de pausa, o principal mata-mata brasileiro retorna para Atlético-GO e Vasco, que se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

A partida é válida pela ida das oitavas de final e começa às 21h30 (de Brasília). Saiba, então, todas as informações necessárias para acompanhar a este importante duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão no Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV.

Como chega o Atlético-GO

O Atlético-GO vem em péssima fase na temporada. Afinal, são 11 jogos sem saber o sabor da vitória. A última foi diante do Fluminense, no Maracanã, em 16 de junho, pela nona rodada do Brasileirão, aliás.

Desde então, foram sete derrotas e quatro empates – aproveitamento de 12,1%. Vagner Mancini chegou para mais uma passagem no Dragão, visando evitar o rebaixamento do time no torneio nacional.

Na Copa do Brasil, porém, a história é outra, já que o Atlético vem 100%. Passou pelo União Rondonópolis-MT na primeira fase (3 a 1) e deu adeus ao Real Brasília pelo mesmo placar na segunda fase. Já na terceira, o adversário foi o Brusque, com duas vitórias do time goiano: 1 a 0, fora, e 4 a 2, em casa.

Quanto ao time que vai a campo, o certo é o desfalque do atacante Janderson, que já atuou pelo Ceará na Copa do Brasil. Alix Vinicius, Guilherme Romão, Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz e Max, que estavam suspensos no Campeonato Brasileiro e não enfrentaram o Flamengo, ficam à disposição.

Como chega o Vasco

Se tem suspensos para a próxima rodada do Brasileirão, o Vasco vem praticamente com força máxima para enfrentar o Atlético-GO. os desfalques são os já conhecidos: João Victor, Estrella, Jair e Paulinho, todos lesionados.

O Cruz-Maltino vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão, porém, e vai para seu quarto jogo consecutivo longe de casa na temporada. A primeira partida de tal sequência, aliás, foi exatamente diante do Atlético no próprio Antônio Accioly. Na ocasião, vitória vascaína por 1 a 0, com golaço de David.

A tendência é que Adson retorne ao time titular após ser preservado contra o Grêmio, na Arena Condá, no último domingo (28). Assim, Emerson Rodríguez deve voltar ao banco. Maicon, que deu um susto e saiu no jogo jogo em questão, viaja com o restante do elenco. Coutinho deve, então, começar como titular, a exemplo do que aconteceu no jogo contra o Tricolor gaúcho.

ATLÉTICO-GO X VASCO

Copa do Brasil – Jogo de ida – Oitavas de final

Data e horário: quarta-feira, 31/07/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Roni, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Baralhas; Janderson, Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Vagner Mancini

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson, Coutinho (Payet) e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV

