Livro de fotos conta preparação de atletas brasileiros para as Paralimpíadas

Bruna Alexandre, do tênis de mesa, é primeira mulher a participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na mesma edição e terá a história retratada no livro Vencedores II - (crédito: Sergio Dutti/Divulgação)

Com o clima olímpico em alta, depois será vez do paralímpico entrar no páreo com a abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, entre 28 de agosto e 8 de setembro. Referência na competição, o Brasil embarca para solo francês como uma das potências no esporte e com muitos atletas cotados para medalha. A história dos membros da delegação será retratada no livro “Vencedores II: histórias de superação e conquistas nos Jogos Paralímpicos Paris-2024”, do fotógrafo Sergio Dutti, com lançamento previsto para o fim de novembro.

O material vai apresentar a trajetória de nomes de destaque das modalidades paralímpicas, como Petrúcio Ferreira, do atletismo, recordista mundial nos 100m rasos, e Bruna Alexandre, do tênis de mesa, primeira mulher a participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na mesma edição. Além das fotos, a obra terá textos do jornalista Renato Ferraz e produção de Elaine Justino. O pensamento em fazer o livro veio há mais de 15 anos, focado em dar mais luz e reconhecimento aos atletas.

“A ideia nasceu em 2008, logo após os Jogos de Pequim. Eu era coordenador de fotografia da sucursal de Brasília do Jornal O Estado de S. Paulo. Observei que toda vez que o Brasil era vitorioso em competições internacionais, os atletas eram recebidos no Planalto para justas homenagens e com os paralímpicos não era diferente, só que o espaço dedicado a ele era limitado e fugaz. Em pouco tempo caía no esquecimento. Achei que o assunto merecia algo mais consistente e duradouro e assim nasceu a ideia de fazer um livro”, explicou Dutti.

A primeira edição do livro foi lançada em 2013, após Londres-2012. A nova versão terá 200 páginas, com 140 delas dedicadas à fotos que retratam o dia a dia dos atletas, os treinamentos e campeonatos. 13 competidores serão destacados em perfis, com detalhes sobre a trajetória na vida e no esporte de cada um. A principal mudança do primeiro para Vencedores II é a inclusão do Mundial de Atletismo Paralímpico de 2024, em Kobe, no Japão, além de QR codes que permitem a leitura do texto para deficientes visuais.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima