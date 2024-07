Atlético-GO x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense reagiu no Campeonato Brasileiro sub-20 e se aproximou do G8 nesta reta final de primeira fase. Assim, a equipe carioca mede forças com o Atlético-GO, nesta quarta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

Dessa forma, o Tricolor soma 21 pontos, a dois do Ceará, atual oitavo colocado, e ocupa a 10ª posição, no momento. A base do Dragão, por sua vez, tem 12 pontos, e dificilmente terá alguma chance de avançar de fase. A equipe

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (31) não terá transmissão.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão está bem atrás do G8 e caso perca a partida para o Tricolor pode dar adeus matematicamente a qualquer possibilidade. Nesse sentido, a equipe goiana derrotou o Santos, em casa, na última rodada, e acabou com uma sequência negativa. Por fim, os comandados de Kássio Fernando esperam apresentar o mesmo nível de desempenho para carimbar mais três pontos na competição.

Como chega o Fluminense

Depois do empate com o Botafogo, no CT Vale das Laranjeiras, pelo Campeonato Carioca, os Moleques de Xerém voltam suas atenções para o Brasileirão da categoria. Assim, o Tricolor reagiu nas três últimas rodadas e está bem perto do G8, apenas dois pontos de diferença. Faltam, portanto, quatro rodadas para o fim da primeira fase, e os comandados do técnico Rômulo Rodriguez chegam com moral.

ATLÉTICO-GO x FLUMINENSE

16ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 31/07/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Pedro Moço; Kauan, Matheus Macedo, Gustavo Ygor e Luiz Henrique; João Lara. Randerson e Gustavo Lacerda; Yuri Alves, Rai e Eli Júnior. Técnico: Kássio Fernando.

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Riquelmy Tavares, Thiago Tavares; Arthur, Agner e Isac Martins. Técnico: Rômulo Rodriguez

Árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

Assistentes: Johhy Kamenach Rocha (GO) e Lucas Cunha Passaglia (GO)

