Flamengo vence, se aproxima dos líderes e complica o São Paulo no Brasileiro Sub-20

Em clássico nacional pelo Brasileiro Sub-20, o Flamengo se deu melhor e venceu o São Paulo por 2 a 1, nesta terça-feira, pela 16ª rodada da competição, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Wallace Yan marcou os dois gols do Rubro-Negro, enquanto Paulinho diminiu para os tricolores.

Com o resultado, o Flamengo engata terceira vitória seguida, se aproxima dos líderes e pula para terceira posição, com 28 pontos. Do outro lado, o São Paulo se complica para tentar uma classificação para próxima fase. Os paulistas perdem depois de seis jogos sem derrotas e estão na 14ª colocação, com 15 pontos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante movimentado. Contudo, o talento das joias rubro-negras foi determinante para a equipe carioca ir para o intervalo na frente. Aos 45 minutos, Zé Welinton fez bom passe, pela esquerda, para Wallace Yan. O camisa 9 fez lindo giro sobre o marcador e mandou no canto do goleiro do clube paulista.

A segunda etapa começou da mesma forma. As duas equipes imprimindo um ritmo bastante movimentado. Autor do primeiro gol, Wallace Yan quase ampliou em duas boas chances. Do outro lado, o São Paulo também ofereceu perigo à meta do goleiro Dyogo Alves e chegou ao empate aos 18 minutos, com Paulinho.

O Rubro-Negro, aliás, não se abateu e, aos 21 minutos, Lorran ganhou disputa pelo alto, disparou e só rolou para Wallace Yan marcar o segundo dele e do Flamengo na partida. O São Paulo continuou buscando o empate, mas parou nas ótimas defesas do arqueiro do Fla.

Sequência

Agora, os clubes focam na 17ª rodada da competição. Na terça, o São Paulo enfrenta o Cuiabá, às 16h, em Cotia. O Flamengo, por sua vez, encara o Ceará na quinta-feira, às 18h, no Presidente Vargas.

