Vegetti tenta encerrar jejum pelo Vasco na Copa do Brasil

Pablo Vegetti é o destaque do Vasco na Copa do Brasil. O argentino marcou quatro gols em quatro jogos e foi fundamental nas classificações em todas as fases do torneio. O atacante, aliás, quer encerrar o jejum de gols contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly.

Vegetti não balança as redes desde o jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão, no dia 03 de julho. Desde então, passou em branco nas partidas contra o Internacional, Corinthians, Atlético-GO, Atlético-MG e Grêmio.

A partida desta quarta-feira é uma chance que Pablo Vegetti precisa para reverter a sua má fase e voltar a ser decisivo para o Vasco. Na Copa do Brasil, o atacante argentino tem se destacado com gols importantes. Ele fez contra o Marcílio Dias, o Água Santa e dois gols na volta contra o Fortaleza.

Além disso, ele converteu cobranças de pênalti nas fases anteriores da competição, garantindo a classificação do Gigante da Colina para fase seguinte da Copa do Brasil.

O Vasco enfrenta o Atlético-GO no primeiro jogo das oitavas de final, em Goiânia, e a volta está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h45, no estádio de São Januário.

