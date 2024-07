Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã há nove anos: veja os jogos

O Palmeiras enfrenta o Flamengo, no Maracanã, nesta quarta-feira (31), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o tabu de nove anos do alviverde sem vencer o rubro-negro no maior do mundo também entra em campo.

O time paulista venceu o adversário no Maracanã pela última vez na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2015. O atacante Dudu e o zagueiro Victor Hugo marcaram os gols da vitória, enquanto o lateral-direito Pará marcou para o Flamengo.

Esse jogo, aliás, foi o último do Palmeiras naquela temporada, que terminou com o título da Copa do Brasil sobre o Santos. Desde esse duelo, ocorreram outros cinco jogos entre as equipes e nenhuma vitória palmeirense. As finais da Libertadores de 2021, e da Supercopa de 2023, aconteceram em Montevidéu e Brasília, respectivamente. E o time de Abel Ferreira venceu ambas.

Veja os jogos entre os rivais nacionais no Maracanã desde 2015

Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro 2023)

Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2022)

Flamengo 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro 2021)

Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2019)

Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2018)

Flamengo 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2015 – última vitória)

