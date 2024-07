Palmeiras veta venda de Richard Ríos e só aceita saída por multa milionária

Ríos comemora gol pelo Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão, contra o Vitória - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras não pretende vender Richard Ríos nesta metade de temporada. O meio-campista ganhou valorização no mercado após ser um dos destaques da seleção colombiana na campanha do vice-campeonato da Copa América. Assim, atraiu o interesse do futebol europeu.

Leila Pereira, presidente do clube alviverde, garantiu que o jogador continuará no elenco. Ao menos até dezembro de 2024. Segundo a mandatária, Ríos só sairia do Verdão caso algum clubes arque com o valor da multa rescisória para o exterior, fixada em 100 milhões de euros (R$ 611,17 milhões).

A imprensa europeia, aliás, aponta regularmente o interesse de clubes como Manchester United, Roma e Fenerbahçe.

Richards Ríos voltou a jogar pelo Palmeiras no último sábado (27), quando foi titular na derrota para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, recebeu alguns dias de folga após o torneio de seleções nos Estados Unidos.

O volante colombiano custou apenas R$ 6 milhões aos cofres do Verdão, que o comprou do Guarani em 2023. O Palmeiras, aliás, é dono de 70% dos direitos econômicos, tendo feito investimento de mais R$ 1,5 milhão em 2024 para adquirir outros 10% do atleta.

