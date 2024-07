São Paulo sai na frente do Goiás na Copa do Brasil

Deu São Paulo no duelo desta terça-feira (30/7) no MorumBIS, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil: 2 a 0. O Tricolor Paulista mereceu o triunfo, embora não tenha feito grande jogo. O Goiás, por sua vez, jogou fechado, na retranca. Além disso, como ficou com dez a partir dos 34 minutos do primeiro tempo, pouco apareceu na frente. Os gols do São Paulo foram no segundo tempo, com Luciano e Calleri.

O jogo de volta será no dia 8/8, em Goiânia. O São Paulo avança mesmo se perder por um gol. O Goiás se vencer por dois de diferença, leva o jogo para os pênaltis, Se quiser ir às quartas de forma direta, os goianos precisam vencer por três ou mais gols. Quem passar deste duelo abocanha a premiação de R$ 4,515 milhões.

Primeiro tempo truncado

Como era de se esperar, o São Paulo teve muito mais volume. Porém, sempre com dificuldade em sair da forte marcação do Goiás na sua intermediária de defesa. Tirando uma jogada de Ferreirinha pela direita, saindo da marcação e chutando uma bola que não deu em nada, o que o time paulista fez foram chuveirinhos infrutíferos. O Goiás tinha como estratégia lançamentos para Paulo Baya em contra-ataque, mas a bola não chegou no velocista.

Aos 34, o Goiás ficou com dez. O zagueiro Marcão foi rechaçar a bola, mas levantou o pé demais e acertou Luciano. Primeiramente, o árbitro deu amarelo. Mas foi ao VAR, reviu o lance e expulsou o zagueiro goiano. Isso levou o São Paulo a ter mais espaços. Na cobrança da falta que gerou a expulsão, a jogada saiu pela esqauera e Lucas Moura perdeu a primeira chance clara do São Paulo. No fim da etapa, um chute de Luciano passou raspando. E Calleri dominou na pequena área, deslocou Tadeu e Davis Braz salvou na linha. Mas o placar ficou no 0 a 0.

São Paulo fura a retranca

O que faltou no primeiro tempo veio logo aos dois minutos. Gol. Do São Paulo. Após lançamento de Lucas Moura, Erick em seu primeiro lance de ataque cruzou para o arremate de Calleri para boa defesa parcial de Tadeu, Mas a sobra ficou com Luciano e, 1 a 0. O Goiás sentiu e o São Paulo quase ampliou com Luiz Gustavo. Como estava com dez e considerava perder por um gol como uma boa, o Goiás seguiu fechado. Levou pressão, viu Calleri fazer um golaço após passe de Rafinha, mas anulado por impedimento. Contudo, o São Paulo merecia ampliar e o gol veio aos 35. Uma bomba de Luiz Gustavo de fora da área fez o goleiro Tadeu dar rebote e Calleri mandou para dentro. 2 a 0, placar final.

SÃO PAULO 2×0 GOIÁS

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Data: 30/7/2024

Público: 45.191

Renda: R$ 2.244.888,00

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius, 29’/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Wellington (Rodrigo Nestor, 29’/2ºT); Luiz Gustavo, Bobadilla (Erick, Intervalo) e Lucas Moura; Luciano (Liziero,46’/2ºT), Calleri e Ferreirinha (André Silva, 36’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

GOIÁS: Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Messias; Dieguinho, Wellington (Luiz Henrique, 15’/2ºT), Marcão Silva e Sander; Paulo Baya, Welliton (Matheus Gonçalves, 15’/2ºT) e Thiago Galhardo (Nathan Mello, Intervalo). Técnico: Márcio Zanardi.

Gols: Luciano, 2’/2ºT (1-0); Calleri, 35’/2ºT (2-0)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS-FIFA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Calleri, Luciano (SAO) Thiago Rodrigues* (GOI)

O goleiro reserva levou amarelo no banco

Cartões vermelhos: Marcão Silva, (GOI, 34’/1ºT)

