Grêmio estuda proposta para adquirir Soteldo em definitivo

Soteldo em ação pelo Gremio na partida diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio estuda a melhor forma de apresentar uma proposta ao Santos para comprar Soteldo. O clube gaúcho pretende, inicialmente, oferecer 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões) para adquirir o meia-atacante em definitivo. O acordo de empréstimo entre os clubes expira no fim deste ano.

De olho na possibilidade de injetar dinheiro nos cofres, tendo em vista a escassez de recursos financeiros na temporada em que disputa a Série B, o clube paulista deve facilitar as tratativas. Além disso, o técnico Fábio Carille não tem interesse em contar com o venezuelano no elenco.

Uma oferta formal, de acordo com informações da ESPN, só deverá ser realizada em uma data mais próxima da reta final do contrato, que expira em dezembro.

Com cinco gols e quatro assistências em 26 partidas pelo Grêmio, Soteldo é um dos destaques da equipe na temporada. O time tricolor, aliás, emendou uma sequência de três jogos sem derrotas e, enfim, conseguiu sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Aparece com 18 pontos na tabela, em 16º lugar.

O Imortal volta a campo nesta quarta-feira (31), às 21h30, quando visita o Corinthians na Neo Química Arena, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

