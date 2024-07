Calleri analisa saída de James do São Paulo: ‘Um dos maiores com quem joguei’

O São Paulo venceu o Goiás pelo placar de 2 a 0, no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, no Morumbi. Os atacantes Luciano e Calleri fizeram os gols da partida, que aconteceu nesta terça-feira (30).

Contudo, na entrevista ao sair do campo, o assunto foi novamente James Rodríguez, que acertou sua saída do tricolor. Assim, o argentino Calleri falou sobre o agora ex-companheiro de São Paulo.

“Eu amo James Rodríguez. Como ele joga. Mas a gente não conseguiu que ele encaixasse no São Paulo. Ele é um craque, jogou no Real Madrid, foi eleito há poucos dias o melhor da Copa América e é um dos maiores jogadores com os quais já joguei”, disse o atacante na saída de campo.

Calleri destaca que seria importante James no São Paulo

James, aliás, chegou ao São Paulo em 2023, mas nunca conseguiu se firmar com três treinadores diferentes. Ao todo, fez 22 jogos, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. Assim, o camisa 9 finaliza analisando o colombiano.

“Para nós, seria importante ter o James no time para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Se o melhor era sair, estou com ele. Mas é uma pena que ele não se encaixe no time, porque hoje faz muita falta”, finalizou Calleri.

