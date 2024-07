Botafogo só empata com Bahia e deixa duelo aberto na Copa do Brasil

Em duelo de máxima atenção, o Botafogo só empatou com o Bahia por 1 a 1, nesta terça-feira, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Carlos Eduardo fez logo no início e Cauly deixou tudo igual no fim do primeiro tempo. A equipe alvinegra buscou mais chances, enquanto o Tricolor se postou na defesa e apostou nos contra-ataques. A decisão ficou para Salvador.

Com o resultado, Botafogo e Bahia precisam vencer para ir às quartas de final da Copa do Brasil. Se houver novo empate, a partida será definida nos pênaltis. O jogo da volta, aliás, acontece quarta-feira que vem, às 19h, na Arena Fonte Nova. Agora, os clubes focam, inclusive, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro joga no sábado, às 20h, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly. Do outro lado, o Bahia pode até permanecer no Rio e enfrenta o Fluminense, no domingo, às 16h, no Maracanã.

Boa volta e vacilo no fim

Em um jogo cheio de alternativas, Botafogo e Bahia terminaram o primeiro tempo com placar igual. A pressão inicial foi toda do Botafogo até conseguir abrir o placar aos sete minutos, com Carlos Alberto, que marcou em seu primeiro jogo como titular após retorno de empréstimo. Voltou energizado. A partir desse momento, o Tricolor, aliás, não se apavorou e equilibrou o jogo. Houve, inclusive, chances dos dois lados, até que, nos acréscimos, Cauly empatou o jogo em boa jogada coletiva, que culminou em cruzamento de Arias para o meia completar de cabeça.

Botafogo cria e Bahia se defende

Na volta da segunda etapa, o Botafogo, aliás, permaneceu com a mesma intensidade. A equipe alvinegra ficou com mais posse no setor ofensivo. Luiz Henrique, Marlon Freitas e Igor Jesus tiveram as melhores chances para ampliar o marcador. Contudo, todos pararam nas boas defesas de Marcos Felipe. O Bahia, aliás, se postou bem defensivamente e procurou sair nos contra-ataques, porém com poucas variações de jogadas. O Tricolor assustou, principalmente, após entrada de Rafael Ratão em cabeçada para fora. No fim, Everaldo também teve chance após contra-ataque, mas desperdiçou. E o resultado ficou só nisso. Empate amargo para os cariocas.

Botafogo 1 x 1 Bahia

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Alexsander Barboza, Bastos e Cuiabano; Gregore (Allan, 29’/2°T), Marlon Freitas (Tchê Tchê, 29’/2°T), Luiz Henrique, Savarino (Tiquinho Soares, 13’/2°T); Carlos Alberto (Kauê, intervalo) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 30’/2°T), Cauly (Rafael Ratão, 31/2°T); Biel (Everaldo, 13’/2°T) e Thaciano (Iago, 49’/2°T). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Carlos Alberto, 7’/1°T (1-0); Cauly, 45’/1°T (1-1)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN-FIFA)

Cartão amarelo: Everaldo (BAH),

Cartão vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.