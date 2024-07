Com Vitor Roque titular, Barcelona supera City nos pênaltis, em amistoso

O Barcelona, ainda sem suas principais estrelas, enfrentou o Manchester City em um amistoso de pré-temporada e saiu vitorioso nas penalidades máximas, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O time catalão, aliás, marcou com Pau Victor e Pablo Torre. Pelo lado inglês, O’Reilly e Grealish fizeram os gols. Nos pênaltis, o Barcelona venceu por 4 a 1. E assim, saiu vitorioso no seu primeiro jogo na temporada.

O atacante Vitor Roque e o goleiro Ederson atuaram apenas no primeiro tempo. Contudo, os times entraram em campo com formações mescladas. O Barcelona escalou um time jovem, enquanto o City foi com seus reservas, mas contou com a presença de Haaland, Grealish e do zagueiro Gvardiol.

Barcelona enfrentará o Real Madrid no sábado (3)

O Barcelona agora fará o clássico contra o Real Madrid, novamente em amistoso, marcado para sábado (3), às 20h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Já o Manchester City enfrentará o Chelsea no sábado, às 18h30 em Columbus. Anteriormente, o time de Guardiola, foi derrotado pelo Milan e pelo Celtic, também em jogos amistosos.

