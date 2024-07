Promessa da Argentina troca a Juventus pela Roma

A Roma anunciou, nesta terça-feira (30), a contratação do atacante Matìas Soulé, de 21 anos. Assim, o clube italiano irá pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 183,4 milhões) à Juventus pelo argentino, que assinou contrato de cinco anos com a equipe da capital.

Na carreira, o atacante passou pelas divisões de base do Vélez Sarsfield, até que na temporada 2019/20 defendeu as cores do sub-18 da Velha Senhora. Na temporada 2021/22, ele estreou entre os profissionais.

No entanto, chegou ao Frosinone, na última temporada, por empréstimo. Por lá, atuou em 39 jogos, marcou 11 gols e deu três assistências, na campanha do rebaixamento da equipe.

Soulé disputou o Mundial Sub-20 do ano passado com a seleção da Argentina e esteve presente em três jogos. Anfitriã do torneio, a seleção caiu nas oitavas de final, ao perder para a Nigéria por 2 a 0.

