Neymar desabafa nas redes sociais: ‘Tem dias que quero desistir’

Em meio à recuperação da grave lesão no joelho que o tirou dos gramados há quase 10 meses, Neymar desabafou nas redes sociais. Assim, o atacante, do Al-Hilal, fez uma postagem com uma música religiosa (Não pare, da cantora Midian Lima) e uma legenda que destaca as dificuldades para se recuperar e voltar a fazer o que ama: jogar futebol.

“Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias.”, disse.

No dia 17 de outubro de 2023, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, enquanto defendia o Brasil diante do Uruguai. Ele teve o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco e precisou passar por cirurgia. Essa foi uma das lesões mais graves da carreira do jogador de 32 anos, que já havia ficado parado por seis meses no começo de 2023, por um problema no tornozelo direito.

Longa recuperação

Depois da intervenção cirúrgica em novembro, o atacante ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Neymar, até o momento, participou de apenas cinco partidas desde que chegou ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. vale destacar que ele se reapresentou ao clube no mês passado e segue se recuperando.

Com a lesão, o jogador ficou de fora da Copa América, quando o Brasil deu adeus à competição nas quartas de finais para o Uruguai, nos pênaltis. No próximo dia 17, ele completará 10 meses sem atuar. A temporada na Arábia Saudita terá início no dia 13, com a Supercopa.

