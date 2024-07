Palmeiras encara Gabigol em meio a negociações pelo atacante

O Palmeiras começa sua disputa com o Flamengo nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Além da rivalidade, que só cresceu entre as duas equipes nos últimos anos, também rola um encontro entre Gabigol e o Verdão, que sonha com a contratação do atacante no ano que vem.

O Palmeiras enviou, de forma oficial, no mês de julho, um pré-contrato para o atacante e seus empresários, com todos os termos: salário, luvas, tempo de vínculo. Apesar de existir um otimismo, o atacante ainda não assinou nada. Contudo, o Palmeiras não tem pressa e não pede para Gabigol responder sobre a oferta com rapidez. O Verdão vem observando cada passo da novela do jogador com o Flamengo.

Por sua vez, o Rubro-Negro já buscou a renovação com o ídolo do clube, mas as partes ainda não chegaram em um consenso. Nos últimos meses, a relação ficou bastante desgastada. Além disso, Gabigol já deixou escapar que deixaria o Flamengo no final do ano, quando termina seu contrato.

Gabigol é a cereja do bolo do Palmeiras para 2025

Gabigol é visto como uma cereja do bolo para o Palmeiras em 2025, ano que vai disputar o novo Mundial de Clubes. Nas últimas semanas, houve a possibilidade de uma troca entre Gabigol e Dudu, mas as conversas não avançaram. Uma contratação antecipada também está descartada, já que o Verdão entende que pode usar este dinheiro para pagar as luvas do centroavante. O jogador se juntaria ao Alviverde, em uma posição que Abel Ferreira hoje conta com Flaco López e Rony.

Enquanto a novela vai ganhando novos capítulos, o episódio desta quarta-feira promete deixar todo este imbróglio ainda mais dramático. Após perder um pouco de espaço, Gabigol voltou a ser opção com o técnico Tite e vem entrando com frequência. Agora, o atacante pode mostrar o motivo de ser ídolo do Flamengo e merecer esta renovação ou fazer uma média com seu possível novo clube.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.