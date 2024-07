Chance de bronze! Rafael Macedo vence repescagem no judô

Paris - O Time Brasil tem uma grande oportunidade de colocar mais um bronze no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No final da manhã desta quarta-feira (31/7), tarde no horário da capital francesa, o judoca Rafael Macedo brilhou no tatame da Arena Champ de Mars, venceu o sul-coreano Juyeop Han, e avançou para a disputa por uma medalha de bronze. O rival será o perdedor da semifinal entre Tristani Mosakhlishvili e Lasha Bekaru.

O brasileiro iniciou o combate estudando o adversário. A postura mais analítica rendeu um shido por falta de combatividade. O alerta serviu para Rafael encaixar melhor as pegadas. Em uma delas, aplicou um waza-ari, com a técnica Ashi-guruma. A vantagem fez o sul-coreano partir em busca de um golpe. Mas Macedo não perdeu o controle da luta. Aproveitando os momentos de deslize do rival, aplicou um ippon e garantiu lugar na briga pelo bronze.

Rafael iniciou a trajetória em Paris-2024 frente ao holandês Noel van't End. Em disputa equilibrada, precisou do Golden Score para vencer e foi beneficiado pela eliminação do adversário após o recebimento de três punições. O resultado classificou Rafael para a etapa seguinte das disputas realizadas na Arena Champ de Mars, estrutura montada próxima à Torre Eiffel. Na luta seguinte, aplicou um ippon para superar o romeno Alex Cret.

A derrota responsável por acabar com as chances de ouro ou prata para o brasileiro veio em confronto pegado contra o espanhol Tristani Mosakhlishvili. Rafael tentou ser incisivo, mas sofreu um waza-ari, com 3m13s do tempo regulamentar do confronto e precisou correr atrás do prejuízo com poucos segundos no relógio. Não deu tempo. Assim, Macedo perdeu e foi encaminhado à repescagem dos 90 kg em Paris-2024.