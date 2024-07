Fluminense fará trocas nos inscritos para as oitavas da Libertadores

Kevin Serna é um dos reforços do Fluminense neste segundo semestre - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense acertou a contratação de Facundo Bernal, que pertencia ao Defensor Sporting, do Uruguai. Com isso, o clube carioca, assim como todos os presentes nas oitavas da Libertadores, poderá fazer até cinco trocas antes do duelo de ida contra o Grêmio.

Dessa forma, o Tricolor tem exatamente cinco reforços, até aqui, para a sequência da temporada. Além de Bernal, o clube trouxe os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o ponta Kevin Serna.

Quatros dos cinco nomes que deixarão a lista já saíram do clube. Entre eles, estão Alexandre Jesus, Marlon, Marcos Pedro e Douglas Costa, que irão liberar os números 3, 4, 16 e 90. O primeiro deles chegou ao Botafogo-SP por empréstimo, enquanto o lateral acertou com o FC Noah, da Armênia.

Além disso, o defensor não renovou seu empréstimo e agora está livre para acertar com outro clube. Vale lembrar que ele pertence ao Shakhtar, da Ucrânia, porém conseguiu na Fifa a liberação para negociar de forma unilateral com outra equipe, por causa da guerra. Douglas Costa, por sua vez, rescindiu com o Fluminense.

Por fim, a próxima janela para inscrição é nas quartas de final, onde três nomes poderão ser inscritos, em caso de classificação. O jogo de ida das oitavas contra o Grêmio acontece no dia 13, no Couto Pereira, em Curitiba, enquanto o segundo, será dia 20, no Maracanã.

