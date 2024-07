Zé Vitor se despede do Vasco nas redes sociais: ‘Honra e gratidão’

Perto de acertar de forma definitiva com o União de Leiria, de Portugal, o zagueiro Zé Vitor se despediu do Vasco nas redes sociais. O defensor, que estava emprestado ao Volta Redonda, afirmou que possui um sentimento de honra e gratidão pelo Cruz-Maltino, que lhe deu oportunidades.

“Chegou a hora de me despedir do Vasco da Gama, clube que foi a minha casa nos últimos anos. Sentimento de honra e gratidão por tudo que vivemos juntos e pelo time que realizei o sonho de ser um jogador profissional”, escreveu o defensor:

“Agradeço meus companheiros de time, profissionais do clube, diferentes comissões técnicas e a torcida vascaína por todo apoio sempre. Vou para um novo desafio, mas guardarei para sempre cada momento no meu coração. Obrigado por tudo, Gigante da Colina!”, completou.

Vale lembrar que o jogador chegou ao Cruz-Maltino para integrar a base em 2020, vindo do Paraná. No mesmo ano, Zé Vitor conquistou o Carioca, a Supercopa do Brasil e a Copa do Brasil na categoria sub-20.

Na temporada passada, o clube carioca renovou o contrato do defensor até o fim de 2026. Na disputa do Carioca e da Série C, aliás, ele defendeu as cores do Volta Redonda e finalizou o empréstimo recentemente.

Por fim, na negociação com o União Leria, o Vasco não receberá uma compensação financeira pela transferência. No entanto, o clube ficará com 50% dos direitos econômicos de Zé Vitor. O contrato do jogador, de 22 anos, será de três temporadas.

