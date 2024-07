Entre gols e cartões, Luciano ganha respaldo de Zubeldía

O torcedor do São Paulo já sabe que, se Luciano estiver em campo, duas coisas são muito prováveis de acontecer. Ou o camisa 10 vai marcar um gol ou vai receber um cartão amarelo. Na vitória diante do Goiás por 2 a 0, nesta terça-feira (30), no MorumBIS, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, aconteceu os dois.

Artilheiro do time na temporada com 13 gols em 39 jogos, o jogador recebeu também a sua 13ª advertência no ano. Ele abriu o placar contra o Goiás, mas também recebeu o amarelo ao parar um contra-ataque no final da partida. Após a partida, Zubeldía saiu em defesa do seu camisa 10.

O treinador, que também vem sendo contestado pelo seu grande número de cartões na temporada, disse que Luciano precisa ser ele mesmo em campo.

“Vou seguir sendo eu, tomarei precauções, tentarei melhorar algumas coisas, mas saio uma ou duas vezes da área técnica e me dão cartão. Não passa nada. Não vou mudar minha essência, e não quero que o Luciano mude a dele. Ele é assim, estou contente com a personalidade dele. Ele tem que ser o Luciano”, disse Zubeldía.

Luciano fora contra o Flamengo

Contudo, os cartões de Luciano também atrapalham o treinador para montar o time. Contra o Fortaleza, pela 20° rodada do Brasileirão, o atacante recebeu o amarelo no banco de reservas. A advertência foi a terceira, e o jogador está fora do duelo contra o Flamengo, no sábado (03), no MorumBIS.

