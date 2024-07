André, do Fluminense, está fora do duelo com Juventude, pela Copa do Brasil

Depois de três vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil, porém deve poupar jogadores para o duelo com o Juventude. Um deles será André, que não viajou com o elenco para Caxias do Sul, onde o Tricolor entra em campo às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (1). A informação é do portal ‘ge”.

Vale lembrar que o volante retornou de lesão e fez cinco partidas desde a estreia do técnico Mano Menezes, contra o Internacional, no Maracanã. Ele ficou de fora apenas no jogo com o Fortaleza, no Castelão, já que estava suspenso pelo terceiro amarelo.

Além disso, o Tricolor também não terá Marquinhos. O atacante, que se queixou de dores na reta final do duelo com o Massa Bruta, apresentou um edema na coxa direita. Por outro lado, a tendência é que Alexsander volte a figurar entre os relacionados.

O técnico pode poupar outros titulares. Afinal, o Tricolor terá um desafio já no domingo contra o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Silva, por exemplo, citou que não teria condição de estar em campo em todos os jogos, e completará 40 anos em setembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.