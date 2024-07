Jogos Olímpicos: Phelps dá aula de natação para Snoop Dogg e diverte web

Snoop Dogg com Michael Phelps durante 'aulão' de natação - (crédito: Foto: Reprodução/Vídeo)

Snoop Dogg conseguiu mais uma vez roubar os holofotes durante os Jogos Olímpicos de Paris. Desta vez, o rapper americano participou de uma aula de natação com o ex-nadador Michael Phelps. O vídeo com o momento inusitado entre os dois viralizou nas redes sociais. O canal de TV “NBC News” publicou o conteúdo completo.

No trecho publicado por Snoop Dogg, os dois aparecem dentro de uma piscina. Primeiramente o maior medalhista olímpico da história (28 no total) dá dicas sobre movimentos durante o nado. Logo após, o rapper se aventura por alguns metros, mesmo que de forma desengonçada. Na sequência, Phelps mostra um pouco de suas habilidades.

Em certo momento, Snoop trata o nadador como “GOAT” (melhor de todos os tempos) e pergunta sobre a velocidade do nadador. De acordo com Phelps, é necessário envergadura e potência pulmonar. É então que o rapper brinca por causa de sua fama sobre o ‘uso do pulmão’.

“Você acabou de me descrever (…) Eu definitivamente tenho grande potência pulmonar”, afirmou aos risos.

Confira um trecho do vídeo:

https://twitter.com/FrenchRapUS/status/1818545110067384493



Snoop Dogg brilha nos Jogos Olímpicos de Paris

O rapper vem sendo um show à parte na Olímpiada. Assim como o momento ao lado de Michael Phelps, o rapper também foi visto com skatista Leticia Bufoni na disputa do skate street. Ele ainda participou da cerimônia de abertura.

