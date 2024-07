Internacional conta com retorno de titular em atividade com o grupo

Thiago Maia dá apenas voltas no campo do CT do Internacional, pois está em processo de transição física - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional realizou mais um treino no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, em preparação para embate com o Palmeiras. A comissão técnica contou com os retornos do lateral-direito Bustos aos trabalhos no gramado, além do meio-campista Thiago Maia Contudo, o segundo fez apenas atividades em separado.

O argentino foi poupado do treinamento da última segunda-feira (29), ao lado de Mercado e Rochet. A decisão tinha como objetivo realizar controle de carga. Bustos voltou ao campo, mas seus outros dois companheiros permaneceram sem participar das atividades. O lateral-direito, aliás, vive um impasse a respeito de seu futuro no Colorado. Afinal, não chegou a um acordo com o clube para renovação e também vem recebendo consultas do futebol russo.

No caso de Thiago Maia, o volante esteve com o grupo no momento do aquecimento. Entretanto, na sequência, fez somente atividades envolvendo corrida pelo gramado do centro de treinamento. O jogador ainda está em fase de tratamento de contusão muscular na coxa esquerda e passa por processo de transição física

O clube ainda comunicou que o meio-campista Aránguiz limitou-se a realizar trabalhos na academia. Há a possibilidade de o atleta rescindir contrato com o Inter e acertar sua volta ao seu país natal para atuar pelo Universidad de Chile. Seu companheiro de posição, Fernando também esteve no CT, mas ficou apenas na fisioterapia.

Internacional com semana livre para treinos

Depois de quatro meses em uma maratona exaustiva de partidas, o Internacional teve uma semana livre de treinos. Com isso, Roger Machado terá um prazo maior para tentar organizar sua equipe. O Colorado volta a campo no próximo domingo (04), quando enfrenta o Palmeiras, às 17h (de Brasília), no Beira-Rio.

