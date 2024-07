Flamengo arremata leilão por terreno para construir estádio

Flamengo arremata leilão pelo terreno do Gasômetro - (crédito: Lucas Bayer/Jogada10)

Dia histórico para a nação rubro-negra! O Flamengo arrematou na tarde desta quarta-feira (31) o leilão pelo terreno do Gasômetro, local onde vai construir o seu próprio estádio. A sessão, que começou às 14h30 (horário de Brasília), foi rápida. O lance mínimo era de R$ 138 milhões e o clube carioca acabou sendo o único interessado.

Primeiro, o Flamengo entregou a proposta que na sequência foi aprovada. Assim, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chamou o presidente Rodolfo Landim e o deputado federal Pedro Paulo para finalizar a compra.

“Homologo o resultado final, no valor de: R$ 138.195.000,00 e declaro vencedor do leilão o Clube de Regatas do Flamengo”, disse Eduardo Paes.

