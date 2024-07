Ator de "Game of Thrones" bate recorde e fatura ouro na natação

Daniel Wiffen fez história nos 800 metros livres em Paris - (crédito: Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images)

O irlandês Daniel Wiffen, de 23 anos, fez história nos Jogos Olímpicos de Paris. O nadador faturou o ouro nos 800 metros livres na última terça-feira (30). De quebra, bateu o recorde olímpico, com um tempo de 7m38s19, e também deu ao seu país o primeiro ouro na natação nesta edição dos Jogos. Porém, o comentário na Vila Olímpica após seu feito era sobre sua participação na série Game of Thrones.

O sucesso na piscina elevou a curiosidade sobre o nome do irlandês, que acabou tendo a participação no episódio ‘As Chuvas de Castamere’ descoberta. O recorte da série norte-americana é considerado um dos mais lendários. Wiffen falou sobre sua passagem em Game of Thrones.

“Eu realmente não sabia nada sobre Game of Thrones quando era mais jovem. Meus pais não me deixaram assistir, mas acho que meu pai assistia o tempo todo, e então minha irmã Elizabeth conseguiu um papel muito bom, ela era uma das filhas Frey (Neyela Frey)”, recordou o nadador, que também recordou o momento de sua cena:

“Na cena do Casamento Vermelho, ao fundo, o que foi muito legal (…) Na nossa cena estávamos na sala, sentados nos últimos degraus, quando os Stark entraram”, lembrou.

Nadador ou ator?

O episódio foi ao ar em 2 de junho de 2013, mas foi filmado dois anos antes. Após ‘surgir para o mundo’ na série, o nadador retorna aos holofotes onze anos depois, agora como campeão olímpico. Entretanto, Wiffen não descarta a possibilidade de voltar a atuar, mesmo após a medalha de ouro olímpica.