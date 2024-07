Evandro/Arthur ganham e vão ao mata-mata do vôlei de praia em Paris-2024

Paris - O cenário deslumbrando da arena do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 trouxe mais um grande resultado para o país na modalidade. Na tarde desta quarta-feira (noite no horário da capital francesa), Evandro/Arthur entraram em quadra contra os canadenses Schachter/Dearing. Com um clima mais ameno ao dos últimos dias, ganharam com tranquilidade, por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/16, e garantiram vaga no mata-mata.

As arquibancadas do Estádio da Torre Eiffel estavam lotadas, com ampla presença de torcedores brasileiros. O clima positivo se explicava pela possibilidade real de classificação da dupla verde e amarela. Com a vitória na estreia, Evandro e Arthur precisavam de um novo resultado positivo para confirmar a classificação com uma partida de antecedência. Agora, a disputa diante dos tchecos Perusic/Schweiner, na sexta-feira (3/8), às 16h, será apenas pelo primeiro lugar.

Os brasileiros tiveram controle total de um primeiro set marcado por definições rápidas das jogadas de ataque. A vantagem ganhou forma praticamente de forma natural e rapidamente virou de cinco pontos. Com a frente, a dupla verde e amarela trabalhou melhor as ações ofensivas. Erros protagonizados pelos canadenses contribuíam ainda mais para a missão de Evandro/Arthur não ser comprometida. Assim, a parcial foi fechada em 21/13.

O segundo set começou bem, com Evandro mostrando estar com o poder de bloqueio em dia. O jogador vibrava a cada lance do tipo. Os canadenses até tentavam impor resistência, mas pontuavam, basicamente, nos erros forçados dos brasileiros. Responsável por salvar bolas complexas, Arthur reforçava o ritmo forte da dupla verde e amarela. A postura de eficiência resultou, novamente, em vantagem não desperdiçada e fim de set por 21/16.

Outras duplas brasileiras também garantiram classificação antecipada ao mata-mata do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No feminino, Bárbara Seixas e Carol Solberg foram as primeiras a cumprir a missão. Ana Patrícia e Duda seguiram o mesmo caminho. As duas partidas foram realizadas na terça-feira (30/7) na Cidade Luz. Das equipes nacionais, apenas André e George chegam na terceira rodada da fase de grupos dependendo de vitória para avançar.