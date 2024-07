Flamengo vence concorrência pesada por promessa de 15 anos

De olho na base! O Flamengo foi superior a clubes rivais e tradicionais da Europa para conseguir a contratação de uma joia brasileira que atuava no Valladolid, da Espanha, clube que pertence a Ronaldo Fenômeno. Promessa no futebol, Guilherme Ruck tem apenas 15 anos e atua no meio de campo.

A previsão é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro na próxima semana, junto da família e de seu staff, para assinar contrato. Depois, ele já começa a treinar nas categorias de base do Rubro-negro. O contrato será de três anos, com multa rescisória no valor de 50 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 306,6 milhões na cotação atual.

Outros clubes brasileiros tinham interesse em contar com a joia brasileira. Além do Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras chegaram a tentar a contratação. No entanto, o projeto que o time carioca apresentou de desenvolvimento da base até o profissional foi fundamental para a preferência do staff do atleta.

O planejamento do futuro de Gui foi o diferencial para o staff optar pela volta dele para o Brasil, pois a ideia é que o jogador possa se consolidar como um jovem talento no país, além de buscar uma aproximação da seleção brasileira de base.

Do Flamengo, mas interessou clubes da Europa

Fora do país, a concorrência deu-se pelas atuações do meia em torneios e amistosos pelo clube espanhol. Ele despertou o interesse de times como o Real Madrid e Nottingham Forest, além do Paris Saint Germain. Esses tradicionais clubes na Europa também chegaram a tentar um acordo para contar com o jogador.

