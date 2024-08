Bia Ferreira vence holandesa e garante medalha brasileira

O sonho pela segunda medalha olímpica na carreira de Bia Ferreira se tornou realidade. Prata nos Jogos de Tóquio-2020, a boxeadora mineira avançou às semifinais da categoria até 60kg, nesta quarta-feira (31/7), na Arena Paris Norte, após vencer a holandesa Chelsey Heijnen de forma unânime.

Mais inteira e equilibrada, Bia foi pouco ameaçada pela rival durante todo o combate. Rápida para se esquivar da envergadura superior da adversária, a brasileira fechou o primeiro assalto com sentimentos de que um desfecho feliz seria inevitável.

Mesmo com alguns golpes sofridos, Bia lidava com a postura ofensiva da rival de forma tranquila. Apesar de ir para cima, mantinha distância e tinha paciência para encaixar os golpes curtos. Assim, foi capaz de manter a liderança e fechar o segundo assalto com nova unanimidade.

No terceiro e último assalto, chegou a ensaiar um nockdown. Com nova leva de golpes curtos e rápidos, deixou a holandesa claramente desconcertada e zonza. Chelsey chegou a esboçar mudança de postura, com tentativa de reanimação, mas não foi capaz de gerar uma mudança de cenário. O round final foi encerrado com vitória perfeita da brasileira. Todos os cinco juízes julgaram uma luta superior de Bia.

Agora, com a medalha de bronze garantida, a atleta verde-amarela partirá para repetir o feito nos Jogos de Tóquio-2020. Ela é a primeira boxeadora brasileira a garantir duas medalhas olímpicas e poderá ser a primeira mulher do país a pendurar o ouro no pescoço.

Agora, a missão pela medalha de ouro precisará superar uma revanche. Para chegar na final, Bia precisará superar a algoz dos Jogos de Tóquio-2020, a irlandesa Kellie Harrington. Foi ela a campeã olímpica na última edição do torneio na categoria da brasileira. O combate acontece no sábado (3/8), às 17h08.

"É isso, vim para cá com um propósito, de ser medalhista e campeã dos Jogos Olímpios. Cada luta é um degrau, até chegar no objetivo. Muito obrigada a todos que acreditam no meu trabalho, eu luto por vocês", disse à TV globo. "Agora tem revanche. Queria muito essa luta e vou me divertir demais. Vamos lá, vai dar Brasil", complementou.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima