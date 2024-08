Manchester City multado em 2,4 milhões de euros

O Manchester City foi multado em 2,4 milhões de euros pela Premier League devido a atrasos no início dos jogos, segundo a imprensa inglesa. Ao mesmo tempo, o clube admitiu ter cometido 22 infrações ao regulamento da liga nas últimas duas temporadas.

O time inglês atrasou-se várias vezes para entrar em campo no início e no recomeço das partidas, com atrasos variando de um a dois minutos e 45 segundos. O maior atraso ocorreu na última rodada da temporada passada, crucial para a definição do título, quando o Manchester City enfrentou o West Ham e o Arsenal jogou contra o Everton.

Dos 22 incidentes, oito ocorreram na temporada 2022/23 e 14 na anterior. Dessa maneira, as multas variam de 10 mil a mais de 200 mil euros. A Premier League justificou a punição afirmando que o Manchester City atrasou o reinício dos jogos 22 vezes “sem uma boa justificativa”.

O clube aceitou a punição, pediu desculpas pelas infrações. Além disso, informou que vai lembrar seus jogadores e equipes técnicas sobre a importância de cumprir os horários de início e reinício dos jogos.

