Brasileiro marca e homenageia Son na vitória do Tottenham em amistoso

Na vitória do Tottenham por 4 a 3 sobre a seleção da K-League, da Coreia do Sul, o brasileiro Oberdan foi um dos destaques do time sul-coreano e, além de balançar a rede, homenageou o atacante Son, do clube inglês, após a partida. Os gols do Spurs foram marcados por Kulusevski, Lankshear e Son, duas vezes.

Oberdan, que joga pelo Pohang Steelers, celebrou o gol marcado e imitou a comemoração feita por Son. Após a partida, ele explicou que seu filho é muito fã do atacante do Tottenham.

“Fiz a comemoração do Son porque meu filho é muito fã dele. Pedi desculpas para ele e ele aceitou porque poderia achar que era uma provocação. Tiramos uma foto no vestiário e aproveitei ao máximo essa experiência”, disse Oberdan, que no Brasil se destacou no Figueirense.

“Foi um jogo muito disputado. Só o fato de estar relacionado, já considero uma vitória. Todos os jogadores da K-League queriam estar aqui. Aproveitei ao máximo esse grande evento”, destacou Oberdan, que atua no Pohang Steelers.

Brasileiro analisa sequência na Liga Coreana

Além disso, o Pohang Steelers está na terceira colocação na Liga Coreana, com 44 pontos, dois a menos do que o líder Gimcheon Sangmu. Faltam oito rodadas para o fim da temporada e Oberdan acredita em um bom desempenho da equipe.

“A gente está focado, conseguimos passar nas quartas de final da Copa. Além disso, estamos lutando pela Liga, que está sendo bem disputada. Mas, estamos felizes pelo trabalho que estamos realizando este ano e seguiremos em busca dos objetivos”, completou o brasileiro Oberdan.

