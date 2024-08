Bernal desembarca no RJ e fala como jogador do Fluminense

Bernal, em desembarque no Galeão (RJ). Jogador está fechado com o Fluminense - (crédito: Foto: Reprodução / Youtube)

O volante Facundo Bernal já está em solo carioca. Contratado pelo Fluminense, ainda que não anunciado, o uruguaio desembarcou no Aeroporto Tom Jobim (Galeão) na noite desta quarta-feira (31) e falou pela primeira vez como jogador tricolor.

Foram poucas palavras, já que o atleta de 20 anos foi recebido por assessores do Flu, que limitaram a quantidade de perguntas dos repórteres presentes no aeroporto. Ele revelou que passará por exames médicos nesta quinta-feira (1º de agosto) para, então, assinar com o clube.

“Estou muito feliz. Vim com minha família e meu representante e amanhã tenho os exames médicos e espero o melhor. No primeiro momento meu representante me comunicou que queria estar com o Fluminense. O Fluminense me chamou muita atenção”, limitou-se.

Jogador mais caro do ano no Fluminense

Na negociação, o Tricolor irá pagar US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta. Isso o transforma na negociação mais cara do clube carioca na temporada.

Na sequência, vem David Terans, que chegou vindo do Pachuca, do México, no valor de R$ 14 milhões, enquanto o zagueiro Ignácio, ex-Sporting Cristal, custou aos cofres do clube R$ 12 milhões. No geral, o clube já planejou o gasto de R$ 62,1 milhões em 2024.

Bernal tem presença constante nas seleções de base. No entanto, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina.

Uma de suas maiores virtudes é a facilidade nas transições ofensivas e a boa chegada na área, afinal, ele tem 1,87 m de altura. O jogador pode ser uma peça de reposição para uma possível saída do volante André, que tem proposta do Fulham, da Inglaterra. No entanto, até o momento, essa negociação não avançou.

